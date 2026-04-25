Helena Prestes e Javier Martinez si sono trasferiti a Lecco, lasciando l’Umbria, dove avevano vissuto negli ultimi mesi. Hanno preso una nuova casa in una città diversa e intendono affrontare questa fase con un nuovo inizio. La coppia ha comunicato la decisione di cambiare ambiente e di ripartire da zero, lasciando alle spalle le esperienze passate nella regione centrale del paese.

Una nuova città, una nuova casa e la voglia di voltare pagina. Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi vissuti in Umbria, nel cuore verde d’Italia, per iniziare un capitolo diverso della loro storia. E questa volta il palcoscenico è Lecco, una scelta che segna un cambiamento importante, non solo geografico. Il romanticismo, però, rimane intatto, anzi schizza alle stelle e i due sono più affiatati che mai. Trasloco completato per Helena Prestes e Javier Martinez. Le prime avvisaglie erano arrivate quasi in sordina, tra una storia social di lui e una valigia pronta di lei. Poi, giorno dopo giorno, il puzzle si è completato e Helena Prestes e Javier Martinez hanno ufficialmente fatto i bagagli e si sono trasferiti a Lecco.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Helena Prestes e Javier Martinez ripartono da Lecco: la nuova vita degli Helevier

Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

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