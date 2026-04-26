Helena Prestes e Javier Martinez, noti per la loro partecipazione al Grande Fratello, si sono trasferiti a Lecco da circa due anni. La loro nuova vita nella città lombarda è iniziata con un problema legato a un motivo ancora non chiarito. Nonostante il tempo trascorso, i due continuano a essere al centro dell’attenzione per questioni legate al loro passato televisivo e alle recenti vicende personali.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro a distanza di ormai quasi 2 anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello dove hanno trovato l'amore e il successo. La coppia ha deciso di iniziare una nuova vita a Lecco dopo aver passato alcuni mesi a Terni dove lui giocava con la squadra locale di pallavolo. In queste ore, il pallavolista argentino ha raggiunto la modella influencer nella cittadina davanti al Lago di Como. Una nuova avventura che è subito partita con un piccolo problema come rivelato da Helena Prestes nel suo canale d'Instagram. La donna ha postato un video in cui riprende Javier Martinez alle prese con un piano cottura ad induzione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, la nuova vita a Lecco inizia con un problema: il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez pronti a cambiare vita: svelato il motivoHelena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei suoi fans che li seguono in ogni loro avventura.

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