Helena Prestes e Javier Martinez pronti a cambiare vita | svelato il motivo

Helena Prestes e Javier Martinez sono al centro dell’attenzione dei loro fan, che seguono con interesse ogni loro mossa. Recentemente si è diffusa la notizia che i due stanno pianificando un cambiamento importante nella loro vita quotidiana. La notizia ha suscitato curiosità tra il pubblico, anche se i dettagli ufficiali non sono ancora stati resi noti. La loro intenzione di apportare questa svolta personale ha attirato l’attenzione di molti.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei suoi fans che li seguono in ogni loro avventura. La modella influencer e il pallavolista argentino sono pronti a cambiare vita. I due si apprestano a lasciare Terni dove hanno vissuto per meno di un anno. In questi giorni, l'ex gieffina sta pubblicando alcune storie su Instagram in cui la si vede immersa tra scatolini nella sua casa di Terni in cui si era trasferita per stare vicina al fidanzato impegnato con la squadra locale di pallavolo. Helena Prestes insieme a Javier Martinez sono in procinto di lasciare l'Umbria e trasferirsi in Lombarda e più precisamente a Lecco dove lei ha comprato un attico di lusso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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