Un tuner statunitense ha realizzato un restomod basato su un veicolo Defender, chiamato Helderburg Byzek D110. Il modello si ispira a un veicolo utilizzato da James Bond nel 25esimo film della saga di 007. La produzione è limitata a un solo esemplare, rendendolo un pezzo da collezione esclusivo.

L'ispirazione è arrivata dall'agente segreto di Sua Maestà che in No time to die, 25esimo film della saga di 007 (la quinta e ultima pellicola con Daniel Craig nei panni del protagonista uscì nelle sale nel 2021) utilizzava una Land Rover Defender V8: la Casa inglese, per celebrare l'evento, realizzò la Bond Edition è una serie limitata di 300 esemplari. Helderburg, casa di design e ingegneria con sede in Arkansas, ha creato Byzek D110, un esemplare unico che prende spunto dal Defender 110 di James Bond ma si serve di un modello dell'ultima generazione tradizionale. La nota ufficiale dice che "la vettura vuole essere un blend tra una presenza scenica imponente e un interno raffinato, che ricorda il calore e la quiete di una biblioteca inglese".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Helderburg Byzek D110, il restomod su base Defender

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