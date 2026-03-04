Stop a Microsoft Defender su Android 10 dal 31 marzo | cosa cambia
A partire dal 31 marzo 2026, Microsoft smetterà di offrire supporto per Defender su Android 10. Dopo questa data, non verranno più rilasciati aggiornamenti di sicurezza, assistenza tecnica o nuove funzionalità, lasciando i dispositivi con l’ultima versione dell’app installata. La decisione riguarda tutti gli utenti che utilizzano questa versione del sistema operativo.
Dal 31 marzo 2026, Microsoft interromperà il supporto di Defender su Android 10. Questo significa nessun aggiornamento di sicurezza, nessun supporto tecnico e nessuna nuova funzionalità: i dispositivi rimarranno fermi all’ultima versione disponibile dell’app, esponendo le aziende a rischi crescenti di sicurezza. L’app continuerà a funzionare sul telefono, ma non riceverà più patch per le nuove minacce. Con il tempo, questi dispositivi diventeranno bersagli sempre più vulnerabili. Per le aziende che integrano Defender nella loro strategia di sicurezza mobile, le opzioni sono poche: aggiornare a Android 11 o superiore, sostituire l’hardware o adottare un’alternativa a Defender. 🔗 Leggi su Billipop.com
