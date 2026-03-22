Il mondo delle automobili non è fatto soltanto di numeri, meccanica, tecnologia e imprese sportive. A volte può riservare dolci sorprese. Stavolta protagonista di un’iniziativa degna di lode è Land Rover con la sua creatura prediletta, Defender, in prima fila. Non parliamo delle consuete e mirabolanti imprese nel deserto, come accade alla Dakar, né di spericolate avventure in qualche angolo del globo ma della conclusione della prima edizione dei “Defender Awards”, con la consegna di un esemplare del granitico fuoristrada all’associazione “Salviamo l’Orso”, ONG che si è distinta per la tutela dell’orso bruno marsicano, il mammifero più grande presente in Italia, a Pettorano sul Gizio (AQ), incantevole località nel cuore dell’Appennino abruzzese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Defender Awards, all’associazione “Salviamo l’Orso” un Defender 110 per due anni

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