He-Man torna al cinema | il nuovo live action sfida la nostalgia
Il 4 giugno arriva nelle sale il nuovo film di He-Man, in versione live action, distribuito da Eagle Pictures e diretto da Travis Knight. La pellicola ripropone il personaggio iconico in una versione cinematografica, portando sul grande schermo un'avventura che richiama i fan di sempre. La produzione, annunciata da tempo, si inserisce nel filone di adattamenti cinematografici di personaggi dei cartoni animati e dei fumetti.
? Cosa sapere Il 4 giugno Eagle Pictures distribuisce nelle sale il live action He-Man diretto da Travis Knight.. Nicholas Galitzine e Jared Leto guidano il rilancio del franchise Masters of the Universe.. Il 4 giugno le sale cinematografiche ospiteranno il ritorno di He-Man, con un nuovo estratto video distribuito da Eagle Pictures che punta a rilanciare il franchise di Masters of the Universe. Dopo quasi quattro decenni dall’ultimo tentativo di trasposizione cinematografica, la saga torna sul grande schermo con una produzione live action. La regia è affidata a Travis Knight, chiamato a gestire una sfida complessa: restituire prestigio a un pilastro della cultura pop globale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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