Disponibili il nuovo trailer e il poster dell’atteso adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Laga?aia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui. Oltre a Laga?aia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala. L’adattamento live-action Disney dell’avventura animata candidata all’Oscar è diretto dal vincitore di Emmy... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Un nuovo sguardo al live action di Oceania, in arrivo nei cinema il prossimo agosto

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