Durante il CinemaCon sono stati presentati i nuovi poster dedicati al prossimo capitolo live-action di Spider-Man, intitolato

Dopo il trionfo globale di No Way Home, il futuro cinematografico dell’Arrampicamuri si avvia a prendere una nuova, drammatica direzione. Durante il CinemaCon di Las Vegas, Sony Pictures ha infatti diffuso i nuovi due poster ufficiali di Spider-Man: Brand New Day. La pellicola si propone come un nuovo inizio, esplorando le conseguenze del sacrificio finale compiuto dal giovane eroe per proteggere il multiverso. La storia è ambientata quattro anni dopo gli eventi di No Way Home. Peter è ormai un adulto che vive in totale solitudine, lontano dai ricordi di chi amava. In una New York che ha dimenticato l’esistenza di Peter Parker, lo Spider-Man a tempo pieno si dedica esclusivamente alla lotta al crimine.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day: svelati i nuovi poster del nuovo capitolo live-action dal CinemaCon

Spider-Man: Brand New Day – Svelata la scena del CinemaCon: il ritorno di Ned e MJIl CinemaCon di Las Vegas continua a regalare sorprese esplosive per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

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Ecco il nuovo teaser poster di SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, al cinema dal 29 luglio. #SpiderManBrandNewDay. - facebook.com facebook

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