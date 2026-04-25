Hazbin Hotel | Amazon svela quando si concluderà la serie

Amazon ha annunciato la data di conclusione di Hazbin Hotel, la serie animata disponibile sulla piattaforma Prime Video. La produzione ha ricevuto il via libera per una stagione finale, come confermato dai produttori. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla data esatta di uscita dell’ultima stagione. La serie, nata come progetto indipendente, ha riscosso interesse tra i fan e ora si prepara a chiudere il suo ciclo narrativo.

Il progetto animato targato Prime Video ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la sua ultima stagione, ecco le dichiarazioni dei produttori. Prime Video ha ufficialmente annunciato che la stagione 5 della serie animata Hazbin Hotel sarà l'ultima. La notizia è stata condivisa durante un panel che si è svolto al LVL UP Expo, confermando che gli episodi saranno messi a disposizione in streaming, in una data ancora da decidere ovviamente, in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo. L'annuncio della creatrice di Hazbin Hotel Vivienne Medrano, che ha creato i personaggi e il mondo di Hazbin Hotel nel 2019, ha dichiarato: "Provo una grande gratitudine per il modo in cui Prime Video ha sostenuto la nostra visione a SpindleHorse .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Hazbin Hotel - Alastor Season 1 Recap Song | Prime Video

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