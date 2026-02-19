’Abitare’ nella mente dell’altro Armonia di parole sinfonia di note
Il termine “abitare” nella mente dell’altro nasce dalla difficoltà di comunicare pensieri complessi. Questa sfida si manifesta quando le parole risultano insufficienti a condividere emozioni o a comprendere le differenze. Spesso, un messaggio si perde tra sfumature e interpretazioni diverse, creando fraintendimenti. La musica, come esempio concreto, riesce a trasmettere emozioni più profondamente delle parole. La comunicazione, quindi, resta un’attività delicata e spesso complicata, che richiede attenzione e sensibilità.
La parola è lo strumento specifico per esprimere pensieri complessi spesso inadeguato a trasmettere le informazioni, condividere le emozioni, apprezzare le differenze. Ogni popolo ha le sue parole ogni comunità ha il suo linguaggio. Il linguaggio verbale ha un limite: riconosce i confini. La Storia lo insegna al di là della barriera ci sono idee diverse, ci sono persone diverse c’è l’altro. L’altro è diverso da me perché si esprime con parole diverse. Esiste un linguaggio universale che non ha bisogno di parole supera le differenze e aiuta a capire che, anche se siamo diversi, possiamo ascoltarci e rispettarci non dice chi siamo, ma permette di vedere e riconoscere le emozioni: la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Inaugurato a Mestre lo sportello dell'Agenzia dell'abitare. «Presto un altro a Venezia»L'Agenzia dell'abitare ha aperto ufficialmente il suo sportello a Mestre, causando l'interesse di molti residenti in cerca di supporto per le questioni abitative.
Le parole di Ghali dopo la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: «Non ho sentito pace né armonia»Dopo la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, Ghali ha parlato di come si sentiva.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La casa nell’arte, fra sacro e interiorità; Samantha Harvey: Nella veglia il mio sogno era la scrittura; Nasce un avveniristico progetto immobiliare prime di fronte al Guggenheim di Abu Dhabi; L’arte della noia.
Spesso i sogni sono solo immagini sfocate nella nostra mente. Il nostro lavoro da Abitare Volpi è proprio questo: prendere quella sensazione, quel desiderio, e trasformarlo in materia, luce e comfort. Da un semplice pensiero a un open space dove ogni det facebook