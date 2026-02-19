La Fenice Beatrice Venezi | Ho scelto la musica e me stessa non la polemica
Beatrice Venezi ha deciso di non rispondere alle polemiche che la coinvolgono, preferendo concentrarsi sulla musica e su se stessa. La direttrice d’orchestra ha spiegato di aver evitato confronti pubblici, ritenendo che spesso nella società la verità passi in secondo piano rispetto alle polemiche. In passato, Venezi è stata al centro di discussioni legate alle sue scelte artistiche e personali, ma ora preferisce mantenere il silenzio. La sua scelta rappresenta un tentativo di rimanere fedele alla propria identità.
(Adnkronos) – "Ho scelto di non reagire, di non parlare, perché mi sono resa conto che in quella società la verità non interessa a nessuno. Così ho deciso di concentrarmi su ciò che mi interessa e che mi fa stare bene con me stessa: la musica, il mio lavoro, ciò che sono e so fare. Sono rimasta molto sorpresa dall'affetto che ho ricevuto da tante persone. Questo mi ha dato molta forza". Lo afferma la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, in un'intervista al magazine del "Clarín", il più importante quotidiano argentino, a proposito della sua nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia, che dal settembre scorso ha provocato il rifiuto dell'Orchestra e dei sindacati, perché considerata un'imposizione politica e artistica, con scioperi e proteste a causa del curriculum non giudicato all'altezza del prestigio dell'istituzione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La Fenice, Rsu: “Parole di Beatrice Venezi non orientate a trovare una soluzione”I sindacati interni del Teatro La Fenice di Venezia hanno deciso di non rispondere alle dichiarazioni di Beatrice Venezi, senza fornire commenti dettagliati o soluzioni.
LA FENICE, IL CASO BEATRICE VENEZI DIVIDE ORCHESTRA E DIREZIONE
