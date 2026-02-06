Razzoli una delusione olimpica | Non farò parte dei tedofori ci sono rimasto molto male

Giuliano Razzoli non prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’ex campione di slalom ha spiegato di essere rimasto molto deluso dalla decisione di non essere tra i tedofori. La sua presenza era data per certa, invece è stato escluso dalla lista ufficiale. Ora Razzoli si dice amareggiato e sorpreso, senza nascondere la delusione. La cerimonia, prevista per stasera allo stadio di San Siro, inizia alle 20.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 – Giuliano Razzoli tagliato fuori dalla lista dei tedofori per la cerimonia di apertura della 25esima edizione delle Olimpiadi invernali, in programma oggi, a partire dalle 20, nello stadio di San Siro a Milano. Un’esclusione davvero clamorosa considerando che il 41enne ex atleta di Razzolo di Villa Minozzo è stato l’ultima medaglia d’oro italiana in campo maschile (a Vancouver 2010, tra l’altro unica vittoria tricolore di quell’edizione) di tutte le specialità dei Giochi invernali, nonché il più anziano sciatore (a Wengen, nel 2022, a 37 anni) a salire sul podio dello Slalom in Coppa del Mondo, dopo due gravi infortuni tra l’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Razzoli, una delusione olimpica: “Non farò parte dei tedofori, ci sono rimasto molto male” Approfondimenti su Razzoli Olimpiadi Olimpiadi, l'ex sciatore Gros e le polemiche sui tedofori: "Ci sono rimasto male ma ora parliamo di sport" L'ex sciatore Gros ha ricevuto un messaggio su WhatsApp che gli proponeva di essere tedoforo alle Olimpiadi, senza indicare la località. Paolo Belli fa marcia indietro dopo la polemica a Ballando e spiega: “Ci sono rimasto male ma dovevo stare zitto. Ho risposto male e mi è dispiaciuto” Dopo la polemica a Ballando con le Stelle, Paolo Belli si scusa e spiega di aver risposto male per delusione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Razzoli Olimpiadi Argomenti discussi: Razzoli, una delusione olimpica: Non farò parte dei tedofori, ci sono rimasto molto male. Razzoli, una delusione olimpica: Non farò parte dei tedofori, ci sono rimasto molto male‘Razzo’ ha vinto l’ultima medaglia d’oro maschile ai Giochi invernali dal 2010 a oggi. Lo sfogo del campione di sci: Mi hanno invitato alla cerimonia inaugurale, ma non per la sfilata. È un dispiacer ... ilrestodelcarlino.it Dall’oro di Vancouver 2010 alle Notti Olimpiche della Rai: Giuliano Razzoli, l’ultimo azzurro vincitore nello sci alpino Il suo è ancora l’ultimo successo dell’Italia nello sci alpino maschile: «Speriamo che fra pochi giorni io possa perdere questo primato» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.