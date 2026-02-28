Per farlo l’attrice israelo-americana ha deciso di dare voce e produrre un cartone animato Una distopia ottimista candidata all’Oscar Su due realtà che potrebbero essere diretta conseguenza delle nostre scelte

L’attrice israeliana-americana ha annunciato di aver deciso di dare vita a un cartone animato, una distopia ottimista candidata all’Oscar. Il progetto rappresenta due realtà possibili, frutto delle scelte umane, e si concentra su un futuro immaginato. Nell’ultimo film, The Gallerist, presentato al Sundance Festival, indossa un caschetto biondo platino, mentre vent’anni fa, in Closer, ne aveva portato uno rosa.

