Su un video pubblicato sui social del club, Ancelotti, Kakà e Gullit condividono le loro reazioni all’ingresso nella Hall of Fame del Milan. Nei brevi interventi, i tre ex calciatori ricordano i momenti vissuti durante la loro carriera con la squadra e ringraziano per questo riconoscimento. Il video si conclude con un’immagine di gruppo che celebra l’evento, visibile sui canali ufficiali del club.

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dei tre nuovi ex rossoneri che entreranno a far parte ufficialmente della Hall of Fame del Milan. Vale a dire, Carlo Ancellotti, Ruud Gullit e Ricardo Kakà. La premiazione ufficiale avverrà questa domenica a 'San Siro' in occasione del big match contro la Juventus. Nelle ultime ore, sui canali socia del Milan è stato pubblicato un video in cui le tre leggende rossonere commentano il loro ingresso nell'olimpo dei campioni milanisti. Ecco, quindi, le loro dichiarazioni. Ancelotti: «Il mio rapporto con il Milan nasce anni fa, sono felice di tutto questo. Con i tifosi rossoneri ho un rapporto particolare, molto coinvolto e intenso».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ancelotti, Kakà e Gullit commentano il loro ingresso nella Hall of Fame del Milan: il video social

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