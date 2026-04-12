Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE | tre occasioni per gli ospiti! Primo squillo bianconero firmato Scaglia

Nella sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, il risultato finale è di 0-0. Durante la partita sono state creating tre occasioni per gli ospiti, mentre il primo tentativo dei bianconeri è stato firmato da Scaglia. La gara, valida per la 36ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con moviola, cronaca e tabellino disponibili per analizzare i momenti salienti.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. 9? Colpo di testa Scaglia F. – Pericolosissima la Juve qui, nel suo primo lampo offensivo. Calcio d’angolo di Puczka, Scaglia svetta di testa indisturbato ma manda clamorosamente alto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: tre occasioni per gli ospiti! Primo squillo bianconero firmato Scaglia Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Scaglia subito impegnato da Gilli, primo squillo bianconero di PuczkaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...