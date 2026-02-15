Guidonia Montecelio-Forlì 2-2 | gol e highlights

Nel match tra Guidonia Montecelio e Forlì, terminato 2-2, il pareggio riflette una partita intensa e combattuta. La squadra locale ha aperto le marcature nel primo tempo, mentre gli ospiti hanno risposto con due gol nel secondo, portando la partita a un pareggio che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine. La sfida si è svolta davanti a un pubblico appassionato che ha sostenuto le squadre fino all’ultimo minuto.

Pareggio combattuto in Serie C: Guidonia Montecelio e Forlì si dividono la posta in un match ricco di emozioni. Si è conclusa 2-2 la sfida di Serie C tra Guidonia Montecelio e Forlì, disputata oggi, 15 febbraio 2026. Un pareggio che riflette l'equilibrio visto in campo e che lascia entrambe le squadre a contendersi punti preziosi per la classifica del campionato Lega Pro. Un match intenso e combattuto. La partita tra Guidonia Montecelio e Forlì si è inserita in un contesto di campionato particolarmente competitivo. Entrambe le formazioni, consapevoli dell'importanza di ogni singolo punto, hanno affrontato la sfida con determinazione, offrendo agli spettatori un confronto ricco di spunti tattici e di emozioni.