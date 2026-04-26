Guido fucilato dai fascisti a 21 anni Il nipote | La memoria va protetta Discarica nel sacrario? Un’offesa

Un giovane di 21 anni è stato fucilato dai fascisti in passato. Il nipote della vittima ha affermato che bisogna proteggere la memoria e ha condannato l’utilizzo di un sacrario come discarica per rifiuti. Nei mesi scorsi, il luogo di memoria è stato trasformato in deposito di rifiuti due volte, suscitando proteste e richieste di evitare ulteriori incidenti di questo tipo.

Da luogo di memoria a deposito di rifiuti. È già accaduto due volte, mesi fa, e "non deve più ripetersi". Nel giorno della Liberazione Sandro Targetti rilancia l’appello per rispettare la memoria di suo zio, Guido Targetti, fucilato il 22 marzo 1944 davanti allo stadio comunale di Firenze insieme ad altri quattro giovani che come lui rifiutarono l’arruolamento per la Repubblica Sociale Italiana. "So che oggi si parla di spostare il sacrario dei Martiri del Campo di Marte in un luogo più visibile – riprende Sandro che parla a nome dei 35 eredi di Guido tra nipoti, bis e tris-nipoti – Vorremmo capire meglio la proposta, la fucilazione avvenne al muro della Maratona e se la nuova collocazione saprà valorizzare la memoria allora siamo favorevoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guido, fucilato dai fascisti a 21 anni. Il nipote: "La memoria va protetta. Discarica nel sacrario? Un’offesa" Notizie correlate Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria di Livio Conti, partigiano di Rigutino fucilato nel '45Si avvicina il giorno della consegna della Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla Memoria di Livio Conti, il patriota rigutinese della Brigata... Foti chiude ’Appenninica’: "La montagna va protetta""La montagna deve avere tutti i servizi che le spettano, nel rispetto di un principio inalienabile: il diritto a restare". Contenuti utili per approfondire Si parla di: Guido, fucilato dai fascisti a 21 anni. Il nipote: La memoria va protetta. Discarica nel sacrario? Un’offesa. Guido, fucilato dai fascisti a 21 anni. Il nipote: La memoria va protetta. Discarica nel sacrario? Un’offesaMesi fa si era trasformato in un magazzino con gli scarti dei lavori allo stadio. L’appello dei familiari Chiediamo di poter accedere una volta al mese per pulire. E coinvolgeteci per la nuova colloc ... lanazione.it Otto partigiani fucilati dai fascisti: l’Anpi ricorda l’eccidio della RoccaMercoledì pomeriggio, in occasione dell’81° anniversario dell’eccidio, una delegazione delle sezioni Anpi di Cesena e Cesenatico ha voluto ricordare gli otto partigiani fucilati dai fascisti allo ... ilrestodelcarlino.it