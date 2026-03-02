Foti chiude ’Appenninica’ | La montagna va protetta

Il dirigente di un'organizzazione ambientalista ha annunciato la chiusura dell'iniziativa 'Appenninica'. Durante la conferenza, ha affermato che la montagna deve ricevere tutti i servizi necessari e ha sottolineato che il diritto a restare è inalienabile. La dichiarazione si concentra sulla tutela del territorio e sulla necessità di rispettare questa priorità.

"La montagna deve avere tutti i servizi che le spettano, nel rispetto di un principio inalienabile: il diritto a restare". Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, dopo curve, passanti e sentieri è arrivato a Fiumalbo. L'ultimo comune dell'Emilia-Romagna, prima del confine con la Toscana e la provincia di Pistoia. Un dialogo fitto con il sindaco di casa, Alessio Nizzi, e poi il via all'Assemblea sulla montagna. Un confronto dedicato agli investimenti mirati voluti dal governo Meloni per contrastare le criticità e lo spopolamento che da troppo tempo colpiscono l'Appennino.

