Il ministro ha commentato duramente alcune persone, accusandole di aver espresso commenti negativi sul 25 aprile. Ha affermato che si tratta di individui che, a suo avviso, non hanno mai combattuto per motivi diversi dal proprio interesse. La sua dichiarazione si riferisce a una recente polemica legata alla celebrazione della festa nazionale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche.

"Ieri gente che forse non ha mai combattuto per altro che non fosse il proprio interesse individuale ha sputato sullo spirito del 25 aprile, senza nemmeno capirlo, senza rendersene conto": lo ha affermato su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, denunciando gli episodi di intolleranza contro la Brigata ebraica e chi portava bandiere dell'Ucraina durante i cortei per la Festa della Liberazione. "Hanno mancato di rispetto agli Uomini e alle Donne che hanno perso la vita nella Resistenza", ha aggiunto, "perché chiunque potesse manifestare la propria idea in libertà, perché gli invasori fossero respinti, perché la violenza e la forza bruta trovassero chi aveva il coraggio di fermarle".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto: "Gentaglia che sputa sul 25 Aprile", chi c'è nel mirino del ministro

Notizie correlate

Guido Crosetto è un ministro della Difesa che parla un po’ troppoMartedì il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla Camera per riferire sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da...

Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerraIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato a Repubblica che non riesce a dormire la notte, «e non per il referendum» sulla riforma della...

Altri aggiornamenti

Si parla di: 25 aprile, morto oggi: lo sfogo della Concia seppellisce la sinistra | Libero Quotidiano.it.

Crosetto a Sky TG24: Per Hormuz serve intervento Onu. Ora siamo tutti vulnerabiliSperiamo che la guerra in Iran finisca. A dirlo, a Sky Tg24, intervistato dal direttore Fabio Vitale, è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. E sulla difficile situazione nello Stretto di Hormuz ... tg24.sky.it

Guido Crosetto alla Camera: La guerra una follia che ha preso il mondoL'applicazione degli accordi è sempre stata caratterizzata da una coerente continuità in 75 anni. L'ha detto Guido Crosetto nella sua informativa alla Camera, tracciando una linea netta sulla ... iltempo.it