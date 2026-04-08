Il ministro della Difesa ha recentemente attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni pubbliche e comportamenti sui social media. Spesso ha espresso preoccupazioni e lanciato allarmi riguardo a questioni di sicurezza, ma in alcune occasioni ha smentito o ritrattato le sue affermazioni. Questa serie di interventi ha generato discussioni sulla coerenza e sulla gestione delle comunicazioni ufficiali, suscitando reazioni diverse tra gli osservatori e gli altri esponenti politici.

Martedì il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla Camera per riferire sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi. L’informativa urgente era stata chiesta dalle opposizioni dopo la notizia del diniego all’atterraggio di due bombardieri americani nella base siciliana di Sigonella da parte del governo italiano, nella notte tra il 27 e il 28 marzo. Crosetto si era subito detto disponibile. Ci si attendeva che il ministro della Difesa dicesse qualcosa di più sulle ragioni che lo avevano indotto a prendere quella decisione, e sull’atteggiamento che in generale il governo intende adottare nei confronti dell’uso delle basi americane sul territorio italiano per le operazioni militari in Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Guido Crosetto è un ministro della Difesa che parla un po’ troppo

“Sull’orlo dell’abisso”. Guerra in Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla al SenatoLa guerra in Iran continua ad alimentare un clima di crescente tensione internazionale, con scenari che preoccupano governi e istituzioni di tutto il...

Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerraIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato a Repubblica che non riesce a dormire la notte, «e non per il referendum» sulla riforma della...

News - Crosetto e le basi Usa. Ha rivelato troppo Scoppia il caso alla Difesa 8/4/2026

Temi più discussi: Crosetto: Questa è la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato. Il rischio è la follia; Il Ministro Crosetto segue con forte apprensione quanto sta accadendo nel sud del Libano; Crosetto: No al voto anticipato finché c’è questa guerra. Archiviamo il referendum; Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerra.

Il ministro Guido Crosetto: «È una situazione che non ha precedenti recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da ...Nel pomeriggio il Ministro della Difesa Crosetto riferisce alla Camera. In una intervista al Corriere della Sera parla di rischi crescenti portati dall'attacco americano all'Iran ... vanityfair.it

Crosetto: «Questa è la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato. Il rischio è la follia»Il ministro della Difesa e la crisi in Iran: «All'opposizione dico che serve maturità. Trump? Dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi: un problema è che nessuno di loro osa contraddirlo» ... roma.corriere.it

#Shock: Il caso Sigonella non è un braccio di ferro da romanzo, ma una lezione di realismo politico. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto chiarisce alla Camera un punto fondamentale: la fedeltà atlantica è fuori discussione, ma l'automatismo militare non esis - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera sull'utilizzo delle basi Usa: "Accordi con gli Stati Uniti mai in discussione, non siamo in guerra". VIDEO #ANSA x.com