Il ministro ha dichiarato di non riuscire a dormire durante le notti a causa della guerra. Ha anche riferito di aver sofferto per la sconfitta al referendum sulla riforma della magistratura e dei problemi sorti successivamente. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista pubblica, senza commenti ufficiali o reazioni immediate da parte delle altre istituzioni.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato a Repubblica che non riesce a dormire la notte, «e non per il referendum» sulla riforma della magistratura, che il governo ha perso, bensì per la guerra in Medio Oriente. «Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattr’ore al giorno. Sono costretto a sapere cose che non mi fanno più dormire», ha detto Crosetto al giornalista Tommaso Ciriaco. Quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato ad attaccare l’Iran a fine febbraio, Crosetto era a Dubai senza scorta, sebbene l’attacco fosse ritenuto imminente, per ragioni spiegate da lui stesso in modo lacunoso e contraddittorio. A un mese di distanza si è detto molto preoccupato per i possibili sviluppi della guerra nelle prossime settimane, e in particolare per il suo impatto sull’economia e sulla vita quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerra

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