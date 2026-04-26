Guicciardini il conte ‘incostante’ Esco poco dal mio palazzo Troppi turisti città stravolta

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conte Jacopo Guicciardini ha dichiarato di uscire raramente dal suo palazzo, lamentando la presenza di troppi turisti e i cambiamenti che questi hanno portato alla città. La sua vita sembra attraversata da decisioni improvvise e scelte non convenzionali, lontano da una routine stabile. Recentemente ha manifestato il suo disappunto riguardo alla trasformazione urbana e al sovraffollamento che caratterizzano il centro storico.

Firenze, 26 aprile 2026 – Altro che vita lineare: quello del conte Jacopo Guicciardini è un percorso fatto di svolte improvvise e scelte fuori schema. Ti accoglie nel palazzo di famiglia in via Guicciardini, con vista su Palazzo Pitti e il Corridoio Vasariano sopra il giardino, con un sorriso ironico e una battuta pronta. Classe 1945, quattro figli, due matrimoni alle spalle (“ma i rapporti con le mie ex sono ottimi”), oggi single. “Multitasking? No, incostante”, dice lui, liquidando ogni etichetta. Eppure, dentro quella parola c’è tutto: ufficiale di Marina, ristoratore, agente di viaggio, e per quindici anni volontario della Misericordia, come i suoi avi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Guicciardini, il conte ‘incostante’. “Esco poco dal mio palazzo. Troppi turisti, città stravolta”

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