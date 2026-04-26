Guicciardini il conte ‘incostante’ Esco poco dal mio palazzo Troppi turisti città stravolta

Il conte Jacopo Guicciardini ha dichiarato di uscire raramente dal suo palazzo, lamentando la presenza di troppi turisti e i cambiamenti che questi hanno portato alla città. La sua vita sembra attraversata da decisioni improvvise e scelte non convenzionali, lontano da una routine stabile. Recentemente ha manifestato il suo disappunto riguardo alla trasformazione urbana e al sovraffollamento che caratterizzano il centro storico.

Firenze, 26 aprile 2026 – Altro che vita lineare: quello del conte Jacopo Guicciardini è un percorso fatto di svolte improvvise e scelte fuori schema. Ti accoglie nel palazzo di famiglia in via Guicciardini, con vista su Palazzo Pitti e il Corridoio Vasariano sopra il giardino, con un sorriso ironico e una battuta pronta. Classe 1945, quattro figli, due matrimoni alle spalle (“ma i rapporti con le mie ex sono ottimi”), oggi single. “Multitasking? No, incostante”, dice lui, liquidando ogni etichetta. Eppure, dentro quella parola c’è tutto: ufficiale di Marina, ristoratore, agente di viaggio, e per quindici anni volontario della Misericordia, come i suoi avi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guicciardini, il conte ‘incostante’. “Esco poco dal mio palazzo. Troppi turisti, città stravolta” Notizie correlate Troppi turisti: qual è la città europea da cartolina che vuole essere rimossa dai patrimoni UNESCO"Assicuratevi che ci rimuovano dall'UNESCO, vivremmo meglio": sono le parole di un cittadino di un villaggio in Slovacchia schiacciato... Il Festival di Carlo Conti porterà più di 200 milioni alla città di Sanremo: boom di turisti, ma spendono pocoOltre agli spettatori giornalieri del Festival, si stimano in quasi 40mila i visitatori che si troveranno a Sanremo nei giorni della kermesse...