Il Festival di Carlo Conti porterà più di 200 milioni alla città di Sanremo | boom di turisti ma spendono poco

Il Festival di Carlo Conti ha attirato un grande flusso di visitatori a Sanremo, portando un guadagno di 201 milioni di euro nel settore turistico. La causa principale è l'incremento di turisti che affollano hotel, ristoranti e negozi durante le giornate della manifestazione. Tuttavia, molti di loro spendono poco, lasciando margini limitati ai commercianti locali. La città si prepara a gestire questa ondata di visitatori nei prossimi giorni.

Oltre agli spettatori giornalieri del Festival, si stimano in quasi 40mila i visitatori che si troveranno a Sanremo nei giorni della kermesse musicale diretta, ancora una volta, da Carlo Conti. Si prevede che il grande evento nel 2026 potrebbe portare nelle casse del comune genovese una cifra superiore ai 200 milioni di euro. 201 milioni di euro alla città di Sanremo Boom di turisti per il Festival di Carlo Conti Si guadagna di più, ma si spende di meno 201 milioni di euro alla città di Sanremo La società di marketing turistico Jfc ha rilasciato il report dedicato a “Sanremo 2026”, anticipato sulle pagine del Sole 24 ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Caterina Balivo a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti: La volta buona in onda dalla città dei fioriCaterina Balivo sarà a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti, con lo spettacolo La volta buona, trasmesso dalla città dei fiori.

Sanremo, non sono solo canzonette: previsti più di 200 milioni di introiti per il festival della canzoneSanremo, non sono solo canzonette: previsti più di 200 milioni di introiti per il festival della canzone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo in dieci punti: dagli ospiti alle polemiche ai Big, la nuova sfida di Carlo Conti; Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo, De Martino sogna il Festival, ma Carlo Conti vuole un altro erede (sorprendente). Chi è; Conti, Pausini e Big al Quirinale. Mattarella: Sanremo appuntamento importante anche grazie alla Rai.

Sanremo in dieci punti: dagli ospiti alle polemiche ai Big, la nuova sfida di Carlo ContiLa formula contiana e il cast, il rito collettivo e i social, la musica e la successione al ruolo di conduttore: dieci passaggi per capire come sarà ... repubblica.it

Carlo Conti: Questo Sanremo sarà il mio ultimo. Ecco chi porterò con me al FestivalCarlo Conti annuncia che Sanremo 2026 sarà la sua ultima conduzione del Festival. Al suo fianco il figlio dodicenne Matteo, più interessato ... lavocedivenezia.it

Carlo Conti in tenuta saluta i giornalisti al tradizionale incontro con la stampa che apre il festival. “Spero che sarà un Sanremo divertente” #IlMessaggero #carloconti #salastampa #sanremo2026 - facebook.com facebook

Carlo Conti sulla salvezza della #Fiorentina x.com