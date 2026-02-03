Troppi turisti | qual è la città europea da cartolina che vuole essere rimossa dai patrimoni UNESCO

Una città europea molto nota per le sue immagini da cartolina sta chiedendo di essere rimossa dal patrimonio UNESCO. Un residente di un villaggio in Slovacchia si lamenta dell’eccesso di turisti e dice:

"Assicuratevi che ci rimuovano dall'UNESCO, vivremmo meglio": sono le parole di un cittadino di un villaggio in Slovacchia schiacciato dall'overtourism.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su UNESCO Patrimonio

In risposta al crescente afflusso turistico, il Comune di Funes ha adottato misure per gestire meglio l’accesso ai visitatori, puntando a preservare il territorio e garantire un’esperienza equilibrata a residenti e turisti.

Ultime notizie su UNESCO Patrimonio

