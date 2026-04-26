Guerriero | 15 nuovi talenti pronti per la finale estiva

Il 25 aprile, al teatro Ettore Petrolini di Ronciglione, sono stati scelti quindici talenti che si sfideranno nella finale estiva. I semifinalisti sono pronti a confrontarsi il 1° agosto a Napoli, dove si svolgerà l’evento conclusivo. La selezione ha portato alla definizione di un gruppo di partecipanti che rappresentano diverse abilità e competizioni, pronti a mettere in mostra le proprie capacità davanti al pubblico e alla giuria.

? Cosa sapere Quindici talenti selezionati il 25 aprile al teatro Ettore Petrolini di Ronciglione.. I semifinalisti disputeranno la finale estiva il 1 agosto a Napoli.. Quindici talenti sono stati selezionati ieri, 25 aprile 2026, sul palcoscenico del teatro Ettore Petrolini di Ronciglione dopo le audizioni della categoria Inediti del contest Guerriero. La platea ha assistito alla prova di forza di 23 artisti giunti da ogni angolo della penisola, tra cui spicca la partecipazione di una cantautrice arrivata direttamente dalla Francia. L’evento ha trasformato il teatro cittadino in un crocevia di stili musicali, dove l’intimità dei testi si è intrecciata con ritmi elettronici e sonorità rap, passando per sfumature melodiche dal gusto romantico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerriero: 15 nuovi talenti pronti per la finale estiva Notizie correlate Pronti due nuovi accessi al mare prima della pausa estiva dei lavoriProseguono i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente, dove fra un mese, entro metà maggio, saranno completati altri due accessi al... Leggi anche: Viviamo D’Arte Festival: al D’Annunzio la finale del concorso per nuovi talenti