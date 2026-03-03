Viviamo D’Arte Festival | al D’Annunzio la finale del concorso per nuovi talenti

Al D’Annunzio si svolge la finale del “Viviamo d’Arte Festival”, evento che sostituisce il tradizionale “Latina’s Got Talent”. La manifestazione mira a mettere in mostra nuovi talenti e a promuovere la cultura locale. Centinaia di persone assistono alla conclusione del concorso, che vede la partecipazione di artisti emergenti provenienti dalla zona. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione artistica.

Torna in una nuova veste il Latina's Got Talent, diventato ora il "Viviamo d'Arte Festival", manifestazione che promuove il talento e la cultura. Il concorso nasce per offrire l'opportunità a tutti coloro che hanno un talento di mettersi alla prova, superare sé stessi e, perché no, impegnarsi per iniziare una vera e propria carriera da professionisti. Spettacoli di musica, danza, recitazione e altro ancora vedranno impegnati talenti dai 78 anni e fino a gli oltre 60 in una serata che promette grandi emozioni. A decretare il vincitore una giuria di prestigio composta da Grazie Di Michele, Luca Pitteri e Rita Perrotta.

