Guerra in Iran le notizie di oggi | negoziati in stallo Trump annulla il viaggio in Pakistan di Witkoff e Kushner

Oggi si registrano aggiornamenti sulla situazione in Iran, con i negoziati che sono rimasti bloccati e senza avanzamenti. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di cancellare all’ultimo momento il viaggio a Islamabad dei suoi rappresentanti, Steve Witkoff e Jared Kushner, eliminando così un possibile canale di dialogo. La decisione ha avuto ripercussioni sulle trattative in corso, ancora senza una svolta concreta.

Gli aggiornamenti sulla guerra in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato in extremis la visita a Islamabad dei suoi inviati, Steve Witkoff e Jared Kushner, infliggendo un duro colpo alle speranze di pace.🔗 Leggi su Fanpage.it Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane Notizie correlate Iran, Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in PakistanDonald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l’Iran. Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in PakistanDonald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l’Iran. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Medio Oriente, Trump invia in Pakistan gli emissari Kushner e Witkoff; Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan; Iran-Usa, Trump cancella missione negoziatori in Pakistan. Guerra riprende? Gli ultimi sviluppi. Guerra in Iran, le notizie di oggi: negoziati in stallo, Trump annulla il viaggio in Pakistan di Witkoff e KushnerGli aggiornamenti sulla guerra in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato in extremis la visita a Islamabad dei suoi inviati, Steve Witkoff e Jared Kushner, infliggendo un duro ... fanpage.it Guerra Iran, Trump annulla il viaggio di Witkoff-Kushner a Islamabad: «Tempo sprecato, troppa confusione sui leader dell'Iran»L'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran ha riaperto oggi, come annunciato. Il primo gruppo di passeggeri è stato inviato a Medina, Muscat e Istanbul. Lo scrivono diversi media iraniani, ... leggo.it Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan: “Riprende la guerra Non ci ho pensato” x.com Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan ...Continua - facebook.com facebook