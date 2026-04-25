Donald Trump ha annullato il viaggio programmato di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan, che avrebbe coinvolto incontri con rappresentanti dell’Iran. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. Witkoff e Kushner erano stati pianificati di recarsi in Pakistan per discutere questioni legate ai rapporti con l’Iran. Nessuna spiegazione pubblica è stata fornita riguardo alle motivazioni della cancellazione.

Donald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l’Iran. Lo ha dichiarato lo stesso presidente a Fox News e al giornalista di Axios Barak Ravid. In aggiornamento. .🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan

Notizie correlate

'Witkoff e Kushner in viaggio verso il Pakistan'Donald Trump ha chiesto al suo inviato Steve Witkoff e al cognato Jared Kushner di andare ad Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani.

Trump invia Witkoff e Kushner in Pakistan ma l'Iran stronca i colloqui: "Non ci sarà alcun incontro"Gli inviati del presidente Trump Steve Witkoff e Jered Kushner sono diretti in Pakistan per negoziare con l’Iran.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: ++ Wsj, Trump valuta di cancellare il viaggio di Vance ++; 'Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan'; Wsj, Trump valuta di cancellare il viaggio di Vance a Islamabad; Vance cancella il viaggio in Pakistan, anche Teheran salta i colloqui. E Trump estende la tregua: ma rimane il blocco navale.

Medio Oriente, Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan. 'Inutili 18 ore di volo per parlare di nulla'Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato la risposta di Teheran alle proposte durante l'incontro con il capo dell'esercito pakistano Asim Munir. La risposta è stata descritta com ... ansa.it

Medio Oriente «Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan»Il presidente americano Donald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l'Iran. Lo ha dichiarato lo stesso presidente a Fox News e al giornalista ... bluewin.ch

MEDIO ORIENTE | Trump ha cancellato il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan per i colloqui con l'Iran. "Non si possono fare 18 ore di volo per stare lì a parlare del nulla", ha detto il presidente Usa a Fox News. #ANSA - facebook.com facebook

Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida. Ieri il monito del Papa: “Mondo devastato da una manciata di tiranni” x.com