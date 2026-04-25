L'ex presidente degli Stati Uniti ha annullato un viaggio programmato di due suoi collaboratori in Pakistan, destinato a discutere questioni legate all’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda incontri previsti con rappresentanti iraniani. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle motivazioni di questa cancellazione. La notizia viene riportata senza commenti o analisi aggiuntive.

Donald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l’Iran. Lo ha dichiarato lo stesso presidente a Fox News e al giornalista di Axios Barak Ravid. “Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti in Pakistan per incontrare gli iraniani. Troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro! Inoltre, vi sono fortissime lotte intestine e confusione all’interno della loro ‘leadership’. Nessuno sa chi comandi, nemmeno loro stessi. Per di più, abbiamo tutte le carte in mano noi; loro non ne hanno nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare!!!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan

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