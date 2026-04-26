Guernica l’inferno del 1937 | quando il terrore colpì i civili
Il 26 aprile 1937, la città fu colpita da un bombardamento effettuato dalla Legione Condor, che utilizzò ordigni esplosivi e incendiari. L’attacco causò ingenti danni e vittime tra i civili, lasciando tracce profonde nel tessuto urbano e sociale della zona. Questo episodio rappresenta uno dei momenti più tragici della guerra civile spagnola, segnando un punto di svolta nelle modalità di conflitto aereo e di bombardamento sulle aree civili.
? Cosa sapere La Legione Condor bombardò Guernica con ordigni esplosivi e incendiari il 26 aprile 1937.. L'attacco ai civili spagnoli segnò la nascita di una nuova dottrina bellica moderna.. L’89° anniversario del massacro di Guernica, avvenuto il 26 aprile 1937, riporta alla luce la ferocia di un attacco aereo che trasformò una cittadina spagnola in un cimitero a cielo aperto durante la guerra civile. Il 26 aprile 1937, nel pieno del conflitto interno spagnolo, la popolazione di Guernica subì l’impatto devastante di una formazione aerea tedesca nota come Legione Condor. Gli aerei, operanti in supporto alle forze nazionaliste guidate da Franco, colpirono il centro abitato con una combinazione letale di ordigni esplosivi e incendiari.🔗 Leggi su Ameve.eu
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