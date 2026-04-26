Guernica l’inferno del 1937 | quando il terrore colpì i civili

Il 26 aprile 1937, la città fu colpita da un bombardamento effettuato dalla Legione Condor, che utilizzò ordigni esplosivi e incendiari. L’attacco causò ingenti danni e vittime tra i civili, lasciando tracce profonde nel tessuto urbano e sociale della zona. Questo episodio rappresenta uno dei momenti più tragici della guerra civile spagnola, segnando un punto di svolta nelle modalità di conflitto aereo e di bombardamento sulle aree civili.