A Teheran, la popolazione civile vive sotto il costante timore degli attacchi aerei, con notizie di vittime che si susseguono e rendono difficile il riposo. Sono i bambini a subire il peso più grave di questa situazione, con le loro vite e quotidianità profondamente sconvolte. La città si trova in uno stato di ansia continua, tra rumor di esplosioni e notizie di civili feriti o uccisi.

“Gli attacchi aerei continui e le notizie di vittime civili hanno tolto il sonno alla città. Il peso più crudele di questo terrore ricade sui bambini. Tremano a ogni esplosione, e il loro unico rifugio è l’abbraccio fragile dei genitori”. È il racconto di una capitale in guerra quella che ci offre, in esclusiva per Notizie.com, Reza Rashidy, attivista iraniano dei diritti umani e giornalista. Rashidy, attualmente in Italia, è riuscito a raccogliere testimonianze da Teheran nonostante il blocco di internet e le limitazioni imposte dal regime degli ayatollah. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Racconti da Teheran, la doppia guerra dei civili iraniani: “Popolazione indifesa. Il peso più crudele del terrore ricade sui bambini”

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