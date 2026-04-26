A Gubbio, con l’arrivo della bella stagione, si apre un periodo di maggiore afflusso di turisti, in particolare durante il periodo ceraiolo. Tuttavia, in città mancano ancora regolamenti chiari riguardo alle aree esterne di bar, pub e ristoranti, creando incertezza nella gestione degli spazi all’aperto. La situazione interessa sia gli esercizi commerciali sia i visitatori, che si trovano di fronte a normative non ancora definite.

La bella stagione è ormai arrivata anche a Gubbio e la città si prepara a viverla in un idilliaco connubio con il periodo ceraiolo. Per i proprietari di bar, pub e ristoranti del centro storico eugubino, però, il ritorno della stagione turistica primaverile è accompagnato da dubbi e indecisioni in merito a cosa fare per i loro dehors, ovvero tutto l’arredamento da esterno che gli esercenti possono posizionare negli spazi all’aperto limitrofi ai propri locali. È infatti dovere dell’ amministrazione comunale specificare le metrature a disposizione di ogni pubblico esercizio di questo tipo e inoltre fornire loro le indicazioni per quale tipo di tavoli, ombrelloni, seggiole, divanetti e simili utilizzare in modo da mantenere un buon livello di decoro urbano nel centro storico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, ombre sul turismo. Mancano regole sui dehors per bar, pub e ristoranti

Notizie correlate

Leggi anche: Luci e ombre del turismo: "Ci mancano i giovani"

Leggi anche: Nuove regole per bar e locali, il Comune fa chiarezza sui controlli