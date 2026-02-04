Nuove regole per bar e locali il Comune fa chiarezza sui controlli

Questa mattina il Comune di Udine ha convocato i titolari di bar e locali pubblici per spiegare le nuove regole sui controlli e la sicurezza. Durante l’incontro, i gestori hanno avuto modo di capire meglio cosa devono rispettare per evitare sanzioni e garantire un ambiente sicuro ai clienti. L’amministrazione ha voluto fare chiarezza, visto che le normative sono cambiate e spesso creano confusione.

Sicurezza nei locali e nuove regole da conoscere in vista dei controlli. A fare chiarezza è stato il Comune di Udine, che ha organizzato un incontro informativo rivolto ai titolari dei pubblici esercizi, dedicato all'approfondimento delle normative di sicurezza vigenti.

Dal mese di agosto 2026, le nuove normative dell’Unione Europea apporteranno modifiche alle pratiche di servizio in ristoranti, bar e pizzerie.

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha firmato un’ordinanza valida sei mesi, che modifica gli orari di apertura di bar, locali e negozi alimentari.

