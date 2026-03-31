Il 2025 si è rivelato complicato per il settore turistico nella zona, come mostrano i dati raccolti dall'Istat. Nell'anno precedente, sono stati registrati 17 arrivi di visitatori, con una diminuzione rispetto agli anni precedenti. La mancanza di giovani tra i turisti è uno dei problemi segnalati, che ha influito sull’andamento complessivo del settore.

Il 2025 è stato un anno difficile per il turismo a Santarcangelo. Lo testimoniano i dati Istat: l’anno scorso sono arrivati 17.774 turisti, in calo del 12,32% rispetto al 2024, mentre i pernottamenti sono stati 37.890, con una flessione del 10,26%. Dati che fotografano una situazione da leggere con attenzione e che si intreccia con le dinamiche del settore. "È necessario investire sempre più in comunicazione, in particolare quella digitale, per intercettare soprattutto i giovani – rileva Filiberto Baccolini, il presidente della Pro loco di Santarcangelo – È qui che si gioca la partita". Un tema, quello dei pochi giovani, che trova riscontro anche nelle attività svolte dalla Pro loco attraverso l’ufficio d’accoglienza turistica: "Nel 2025 le visite guidate hanno visto circa 30mila partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luci e ombre del turismo: "Ci mancano i giovani"

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