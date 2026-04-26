GUARDA | I giocatori dello York City festeggiano fino a tarda notte e continuano anche questa mattina – ancora con la divisa completa

I giocatori dello York City hanno festeggiato fino a tarda notte, continuando anche questa mattina, ancora indossando le divise della squadra. La celebrazione è arrivata dopo una partita della National League che si è conclusa con un finale molto emozionante. La squadra ha condiviso un momento di gioia intenso, che ha coinvolto tutto il club e i tifosi presenti. La notte di festeggiamenti si è protratta ben oltre il termine della partita.

2026-04-26 12:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La festa è continuata fino a tarda notte per York City dopo il finale più drammatico della storia della stagione della National League. Lo York è arrivato all’ultima giornata con la necessità di un punto contro il Rochdale, secondo in classifica, per aggiudicarsi il titolo davanti ai padroni di casa, ma sembrava che le loro speranze fossero finite quando l’attaccante del Dale Emmanuel Dieseruwe ha annuito a casa al quinto minuto di recupero. Ne seguì un’invasione di massa del campo e quando i tifosi in festa tornarono sugli spalti, allo York rimasero due minuti per trovare un gol che li avrebbe riportati in cima.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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