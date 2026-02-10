Musica e schiamazzi fino a tarda notte intervengono i carabinieri e il questore sospende la licenza

La musica e gli schiamazzi sono durati fino a tardi, disturbando la quiete del quartiere. I carabinieri sono intervenuti più volte, e alla fine il questore ha deciso di sospendere per 15 giorni la licenza del locale. È la misura adottata dopo le numerose segnalazioni dei vicini che chiedevano un intervento immediato.

Il Questore della Provincia di Foggia ha emesso un provvedimento ex art. 100 T.u.l.p.s di sospensione della licenza per 15 giorni nei confronti del titolare di un esercizio commerciale di Accadia.Il provvedimento, notificato dai Carabinieri della Stazione del posto, si è reso necessario viste le.

