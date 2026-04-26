Al circuito di Imola, la Lamborghini 63 del Vincenzo Sospiri Racing ha vinto la prima gara del Campionato italiano GT Sprint. La vittoria permette alla squadra di iniziare la difesa del titolo conquistato nella passata stagione. La competizione ha visto diverse vetture affrontarsi lungo il tracciato, con il team che si è aggiudicato la corsa dopo aver concluso davanti agli altri concorrenti.

? Cosa sapere La Lamborghini 63 del Vincenzo Sospiri Racing vince la prima gara a Imola.. Il successo apre la difesa del titolo nel Campionato italiano GT Sprint.. La Lamborghini Huracán numero 63 del Vincenzo Sospiri Racing ha dominato il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola questo fine settimana, inaugurando la difesa del titolo nel Campionato italiano GT Sprint con una vittoria schiacciante nella prima gara. Il weekend motoristico sul permanente romagnolo ha protagonista una griglia eccezionale, composta da trentaquattro vetture GT3 appartenenti a sette costruttori diversi. La scuderia di Forlì ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica che ha messo in chiaro il proprio status di leader nel nazionale, trasformando le sfide in pista in un trionfo di gestione e velocità pura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GT Sprint: Lamborghini trionfa a Imola con una Lamborghini 63

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