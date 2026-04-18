Villorba Corse sfida il GT Open | la Lamborghini 63 debutta a Portimao
Il team trevigiano Villorba Corse partecipa per la prima volta all’International GT Open 2026, con il debutto della nuova Lamborghini 63. La gara si svolge nel fine settimana del 19 aprile presso l’Autodromo dell’Algarve a Portimao. La vettura viene schierata nelle gare di classe GT3, segnando l’inizio di un nuovo progetto sportivo per il team.
Il team trevigiano Villorba Corse mette in moto il nuovo progetto GT3 con l’esordio nell’International GT Open 2026, impegnandosi nel weekend del 19 aprile presso l’Autodromo dell’Algarve a Portimao. La squadra, che opera con il supporto ufficiale della Casa del Toro, schiererà la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 numero 63 per affrontare le sfide della massima categoria europea. L’impegno nel campionato promosso dalla GT Sport segna un rientro significativo per la realtà di Treviso, che vanta già un palmarès di trofei e vittorie nella serie. Il programma punta sulla gestione di una coppia di piloti molto giovani ma già esperti nel settore dei Gran Turismo: il bresciano Moncini, nato nel 2004, affiancherà il portoghese Testa, anch’egli ventenne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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