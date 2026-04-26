Grifo-salvezza a Forlì serve l’ultimo passo | Per il nostro orgoglio e per la società

In vista della partita decisiva, il team di Forlì si prepara con l’obiettivo di contribuire alla salvezza del Perugia, squadra di cui fa parte. Il dirigente ha dichiarato che l’unico scopo è aiutare il club a rimanere in serie e ha espresso rammarico per non aver concluso l’operazione di salvataggio prima di questa gara. La squadra si sta concentrando su questa sfida come ultima occasione per raggiungere il traguardo.

"Il nostro unico obiettivo è salvare il Perugia. C’è amarezza per non aver chiuso la pratica in casa". Luca Gemello inquadra l’ultimo appuntamento del Perugia, oggi a Forlì. Al Grifo di Tedesco serve un punto per chiudere la pratica senza ascoltare i risultati degli altri campi. Un risultato positivo per poi mettere nel cassetto un’altra stagione modesta. "L’errore più grande che possiamo fare è pensare che il punto sia già preso in partenza – dice il portiere -. Non andremo a Forlì per il pareggio. Dobbiamo provare a vincere per l’orgoglio personale e della società". Il bilancio è presto fatto. "Abbiamo toppato diverse partite quest’anno. Le prime dieci ci hanno addirittura provocato imbarazzo, da gennaio il rendimento è stato da playoff ma la squadra poteva fare di più.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifo-salvezza, a Forlì serve l’ultimo passo : "Per il nostro orgoglio e per la società" Classe 1899: Una Storia sul Piave Notizie correlate Leggi anche: Forlì, serve di più ma salvezza a un passo. In dote in 6 turni un vantaggio di 7 punti Calcio serie C, per il Grifo altro passo verso la salvezza. Tedesco plaude i suoi: "Intepretazione giusta"Il tecnico spiega i motivi dello schieramento del 4-3-1-2 e guarda avanti: "Torres? La partita più importante della stagione". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Campobasso passa al Curi (1-0) | La salvezza del Grifo passa per Forlì | Pagelle; Perugia, il Campobasso passa al Curi (0-1). La salvezza si decide a Forlì; Grifo, Gemello e Bacchin assicurano: Non sottovaluteremo il Forlì; Salvezza Perugia: a Forlì serve almeno un pareggio, ma attenzione a Sambenedettese e Torres. Grifo-salvezza, a Forlì serve l’ultimo passo : Per il nostro orgoglio e per la societàGemello e Bacchin presentano la sfida di oggi che chiuderà i campionato: Non andremo a fare calcoli. Vogliamo vincere ... lanazione.it Perugia a Forlì per centrare la salvezza. Gemello: «Nessun calcolo, vogliamo vincere»di Carlo Forciniti Un punto. È quello che separa il Perugia dalla salvezza diretta. Dal mettere da parte una stagione da dimenticare in fretta. A Forlì basta un pareggio al Grifo per evitare la coda p ... umbria24.it LA VIRTUS OSPITA LA GRIFO SIGILLO Probabilmente sarà l'ultima gara interna per questa stagione. Domani alle 16:00 al "Comunale" di San Giustino la Virtus Sangiustino ospita la Grifo Sigillo, una partita che mette in palio punti "Speranza" in chiave palay - facebook.com facebook Consegnato il Grifo del Comune di Genova al direttore di Nanofisica all'Istituto Italiano di Tecnologia Alberto Diaspro Oggi, 23 aprile, in occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio, si è tenuta la cerimonia di conferimento del Grifo d'Oro x.com