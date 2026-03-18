Forlì serve di più ma salvezza a un passo In dote in 6 turni un vantaggio di 7 punti

Dopo 32 giornate di campionato, il Forlì si trova con 35 punti e un vantaggio di 7 punti in classifica, grazie a sei turni ancora da disputare. La squadra ha ottenuto una vittoria nel turno più recente e si trova a un passo dalla salvezza. La posizione attuale evidenzia che serve ancora qualcosa per consolidare la permanenza in categoria.

Nella terra (quasi) di mezzo. Dopo 32 giornate il Forlì si trova, con 35 punti, nel bel mezzo della zona neutra della classifica, In una soddisfacente 12ª posizione per una matricola, a braccetto col Guidonia Montecelio, e con un vantaggio di 5 lunghezze sulla zona playout delimitata dalla Torres, quart’ultima a quota 30 in una graduatoria ancora in fase di definizione, e al tempo stesso con 7 punti di distacco dai playoff. Nelle ultime sei giornate si deciderà il verdetto di chi potrà iniziare a prenotare l’ombrellone e chi dovrà continuare a sudare per mantenere la serie C. Dalle due ultime uscite casalinghe la squadra di mister Miramari ha portato a casa altrettanti punticini con i pareggi con Livorno (1-1) e Juventus Next Gen (2-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, serve di più ma salvezza a un passo. In dote in 6 turni un vantaggio di 7 punti Articoli correlati Forlì, conti per la salvezza. Mancano 16 punti (circa). Ma deve accelerare un po’Al termine del girone d’andata il Forlì, neopromosso, occupa un buon ottavo posto in classifica. Fiorentina, Galli sul momento della Viola: «La salvezza è ancora possibile, ma serve cambiare passo. Sull’arrivo di Paratici…»Giovanni Galli, per quasi un decennio baluardo della porta della Fiorentina (1977-1986), analizza con la consueta lucidità il momento drammatico dei... Contenuti utili per approfondire Forlì serve di più ma salvezza a un... Temi più discussi: IL TRENO DI FORLÌ. BALDINI, 70 ANNI DI LEGGENDA, 22 marzo ore 17,30, Teatro Testori, Forlì; Forlì, Miramari: Il risultato ci sta, ma serve più fame; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen; Catch’n Serve Ball, al campionato CSIT in Finlandia brillano le squadre italiane: le Mamasharks di Aprilia vincono l’argento e Forlì protagonista nel fair play. Forlì, serve di più ma salvezza a un passo. In dote in 6 turni un vantaggio di 7 puntiSulla previsione di una sola sfida playout (Pontedera verso la retrocessione diretta), la zona pericolo scende al terz’ultimo posto a quota 28 ... msn.com Forlì, che sfida contro il Livorno: Dobbiamo rifarci, serve di piùFallito a Pineto (pazzo ko in zona Cesarini: 3-2) il primo match-point per la salvezza senza passare dall’imbuto playout, il Forlì si scrolla di dosso le tossine e ci riprova oggi con il Livorno in un ... ilrestodelcarlino.it Non è la solita storia del paese che si svuota. Qui non parlano di operai senza lavoro o famiglie senza reddito. Parlano di laureati. Di gente che ha studiato, finito l'università e poi ha fatto i bagagli. A Forlì-Cesena, il 60,9% degli under 35 che emigrano ha un tit - facebook.com facebook Serie C | Un punto a testa tra Forlì e Juventus Next Gen in terra romagnola Il racconto juve.it/Forli-NextGen x.com