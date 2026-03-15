Calcio serie C per il Grifo altro passo verso la salvezza Tedesco plaude i suoi | Intepretazione giusta

Il Perugia ha conquistato un punto importante in trasferta contro l'Arezzo, con il risultato di 1-1. La squadra di Tedesco ha mostrato determinazione nel portare a casa il risultato, che permette di consolidare la posizione in classifica e di allontanarsi dal Pontedera. La prestazione ha ricevuto elogi dall’allenatore, che ha definito corretta l’interpretazione della partita da parte dei suoi.

Il tecnico spiega i motivi dello schieramento del 4-3-1-2 e guarda avanti: "Torres? La partita più importante della stagione". Parlano anche Stramaccioni e Megelaitis Un punto sudato, ma fortemente voluto. Il Perugia, con l'1-1 di Arezzo, compie un altro passo importante verso il mantenimento della categoria allungando sul Pontedera e mantenendo la quintultima posizione. Ma è proprio lo spirito messo in campo a soddisfare Giovanni Tedesco: "Giocando con la capolista ci sta soffrire. Nei primi 15-20 minuti non riuscivamo a prendere gli inserimenti di Chierico, poi abbiamo rischiato meno". Il risultato dunque può significare molto a livello psicologico: "Normale ci sia fiducia ed autostima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Calcio serie C, è crisi Grifo ma Tedesco assicura: "La squadra è con me" Leggi anche: Calcio serie C, il Grifo torna a ruggire in trasferta. Tedesco: "Vittoria che vale doppio" Contenuti e approfondimenti su Calcio serie Temi più discussi: Trapani, 5 punti di penalizzazione in Serie C: cambia classifica del girone C; Serie C, altra penalizzazione per il Trapani: scongiurata l'esclusione dal campionato - FoggiaToday; Treviso: la marcia verso il sogno Serie C continua; Playoff Serie C 2026, tabellone e regolamento: come funziona il percorso per essere promossi. Serie C, il Lumezzane ospita al Saleri la Pro Patria: il liveCalcio d’inizio alle 17.30: test di maturità per la squadra di Troise. Prima da avversario in Valgobbia per l’ex Pogliano ... giornaledibrescia.it Risultati Serie C, classifiche | Diretta gol live score: l’Ascoli mette pressione all’Arezzo! (15 marzo 2026)Risultati Serie C, classifiche: la 32^ giornata prosegue domenica 15 marzo con 14 partite, il Benevento è ormai ad un passo dalla promozione. ilsussidiario.net Calcio, Serie A: clamoroso all'Arena facebook In occasione della 29ª e 30ª Giornata, Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi promuovono la propria campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. #KeepRacismOUT legaseriea.it/news/torna-sui… x.com