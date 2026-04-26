Greco prova a tornare sindaco dopo le Regionali Longo lancia la sfida

A Caprarica di Lecce si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, con due candidati e altrettante liste in corsa. Uno dei candidati è un ex sindaco che tenta di tornare alla guida del paese dopo aver partecipato alle recenti elezioni regionali, mentre l’altro sfidante ha presentato una propria lista per concorrere alla carica di primo cittadino. Le candidature sono state ufficializzate in occasione della chiusura delle iscrizioni.

CAPRARICA DI LECCE – Saranno due gli aspiranti sindaci e due le liste che si affronteranno nella competizione elettorale di Caprarica di Lecce dei prossimi 24 e 25 maggio: confermate, dunque, le aspettative della vigilia dopo le ufficializzazioni dei candidati in corsa, che sono riusciti a.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Caprarica, sfida a due: Greco tenta il tris da sindaco, Longo guida l’alternativaCAPRARICA DI LECCE – Arrivano le ufficialità nella campagna elettorale di Caprarica di Lecce, dove è pronta la sfida a due per il rinnovo del... Raffadali, sfida al sindaco: Sabrina Mangione lancia la coalizione? Cosa sapere Sabrina Mangione lancia la coalizione PD, M5S e altri per le elezioni a Raffadali.