Caprarica sfida a due | Greco tenta il tris da sindaco Longo guida l’alternativa

A Caprarica di Lecce si avvicinano le elezioni comunali con due principali candidati in corsa per la fascia da sindaco. La campagna elettorale entra ora nel vivo, con le ufficialità che confermano una sfida tra un candidato che punta a un terzo mandato e un avversario che propone un'alternativa politica. Le votazioni sono previste per il 24 e 25 maggio.

CAPRARICA DI LECCE – Arrivano le ufficialità nella campagna elettorale di Caprarica di Lecce, dove è pronta la sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale che si deciderà nelle amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio.Da un lato, la continuità amministrativa, con il gruppo di “Caprarica.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il sindaco tenta la riconferma. Anna Solazzo guida “Orizzonte Comune”Sarà con ogni probabilità un confronto a due nelle prossime amministrative di Arnesano con il primo cittadino uscente che guidare “Insieme” e la... Crans-Montana, quanto guadagna il sindaco. Caprarica furioso: "La dignità ce l'avete?"Pioggia di polemiche a Crans-Montana per gli sviluppi dell’indagine successiva al rogo di capodanno del “ Le Constellation ”. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Amministrative, ventuno comuni al voto e tanti aspiranti sindaci: è corsa per chiudere le liste; La prima da candidato sindaco per Anastasia: Servono contenuti, idee e proposte; Patto con Nuzzo su contrada Vora e passo indietro di Torsello: Unire le forze per la città. Caprarica, sfida a due: Greco tenta il tris da sindaco, Longo guida l’alternativaCAPRARICA DI LECCE – Arrivano le ufficialità nella campagna elettorale di Caprarica di Lecce, dove è pronta la sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale che si deciderà nelle amministrative ... lecceprima.it Lunedì 4 maggio alla Biblioteca Universitaria di Sassari Antonio Caprarica presenta “Il bullo”, un’analisi sulla figura di Donald Trump e sugli effetti della sua leadership sugli equilibri globali. L’incontro, inserito nel percorso di Domucratica, apre una riflession - facebook.com facebook