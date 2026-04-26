Greco prova a tornare sindaco dopo le Regionali Longo e Montinaro lanciano la sfida

A Caprarica di Lecce, tre candidati si sfideranno per la carica di sindaco nelle elezioni del 24 e 25 maggio. La competizione vede tre liste ufficializzate, con alcuni nomi già annunciati in precedenza. Tra i candidati figura anche un ex candidato che tenta di tornare alla guida del paese, mentre altri due aspiranti sono pronti a confrontarsi nelle urne. La campagna elettorale si avvicina con i candidati già ufficializzati.

CAPRARICA DI LECCE – Saranno tre gli aspiranti sindaci e tre le liste che si affronteranno nella competizione elettorale di Caprarica di Lecce dei prossimi 24 e 25 maggio: confermate in parte, dunque, le aspettative della vigilia dopo le ufficializzazioni dei candidati in corsa, che sono riusciti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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