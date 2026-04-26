Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un tosaerba guidato dal padre in una località della provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio e la piccola è rimasta incastrata sotto il macchinario. La famiglia e la comunità locale sono sotto shock per quanto accaduto. La bambina è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale.

La comunità di Loria (Treviso) è sotto choc per quanto accaduto a una famiglia del posto. Sabato una bambina di soli 18 mesi è stata travolta dal trattore tosaerba guidato dal padre, restando incastrata sotto il macchinario e riportando ferite gravissime. La piccola versa adesso in condizioni critiche. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il terribile fatto è avvenuto intorno alle 18.00 di ieri, sabato 25 aprile. La bimba si trovava in giardino insieme alla mamma, mentre il papà stava tagliando l'erba. Nel corso della manovra del genitore trentenne, la bambina sarebbe finita sotto il macchinario, restando incastrata. A quanto pare i genitori l'avevano persa di vista, e padre l'ha investita mentre stava facendo retromarcia, schiacciandole una gamba e un braccio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba guidato dal papà: la piccola è gravissima

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