Grave lutto per Marco D' Amore | è morto il papà

L’attore e regista Marco D’Amore ha annunciato sui social la scomparsa del padre. La notizia è stata condivisa tramite un post, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze. D’Amore è conosciuto principalmente per il suo ruolo in una famosa serie televisiva italiana. La perdita ha colpito profondamente l’attore, che ha scelto di rendere pubblica questa triste notizia ai suoi fan.

L'attore e regista Marco D'Amore, tra i protagonisti di Gomorra, ha persò il papà. A comunicare la sua dipartita è lo stesso D'Amore con un commovente post pubblicato sui social."Addio papà R.I.P. Chi stima il mio lavoro deve sapere che tu sei stato fonte inesauribile di ispirazione e che.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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