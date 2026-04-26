Durante la partita tra i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, Donte DiVincenzo ha subito un grave infortunio dopo appena 79 secondi di gioco. La notizia arriva dopo che il giocatore aveva già comunicato di aver rifiutato di partecipare alle partite estive con la nazionale italiana. L’incidente si è verificato in modo improvviso, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

La notte di gara-4 tra i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets in NBA si è trasformata, dopo appena 79 secondi, in un incubo per Donte DiVincenzo. L’esterno italo-americano, protagonista di una delle migliori stagioni della sua carriera nella lega più importante del mondo della palla a spicchi, si è accasciato a terra mentre tentava di recuperare un rimbalzo dopo un suo errore dalla lunga distanza. Nessun contatto, solo uno scatto improvviso e poi il gesto inequivocabile: la mano portata alla parte posteriore della gamba destra. La diagnosi, purtroppo, è stata immediata e durissima: rottura completa del tendine d’Achille destro. Un...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Grave infortunio per Donte DiVincenzo: aveva già detto ‘no’ all’Italia per le partite estive

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