Scuola la Regione aveva già detto sì nel 2023

La Regione aveva già dato il via libera nel 2023, ma la questione del dimensionamento scolastico a Comacchio resta al centro di polemiche. La segreteria locale del Pd si mostra confusa e fa confusione sulle decisioni prese, senza riuscire a chiarire cosa si voglia davvero. La situazione si trascina da mesi, e gli studenti e le famiglie aspettano risposte concrete.

"La segreteria del Pd di Comacchio sul dimensionamento scolastico fa veramente confusione, e non per caso. Oggi attacca il Governo, dimenticando però di dire che questo percorso ha origine da scelte nette della sinistra", e non dall'attuale esecutivo. Lo afferma il giovane esponente di Fratelli d'Italia Dimitri Lama (nella foto), erroneamente indicato come appartenente alla Lega dallo stesso segretario del Pd Farinelli, su un tema più che mai d'attualità di questi tempi anche negli istituti della nostra provincia. "Il dimensionamento scolastico in questione e di cui si parla da giorni, è già previsto dal Pnrr, negoziato con l'Unione Europea dai Governi Conte II e Draghi, ed è normato dalla legge del luglio 2022 – spiega l'esponente di Fdi –, non è una novità e non è un'imposizione improvvisa.

