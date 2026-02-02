Yildiz rischia di saltare diverse partite. L’attaccante della Juventus si è infortunato e i primi dettagli arrivano dagli specialisti che lo stanno seguendo. Chi lo ha trattato ha detto che l’operazione o il recupero potrebbe richiedere settimane, lasciando aperta la possibilità che salti alcune gare importanti della stagione. La società adesso attende ulteriori esami per capire meglio i tempi di ritorno in campo.

Infortunio Yildiz, cosa trapela e quali partite può saltare: «Chi lo ha trattato ha detto che.». Le ultimissime sulle condizioni del turco. La vittoria della Juventus al Tardini contro il Parma lascia in eredità tre punti preziosi, ma anche una scia di apprensione legata alle condizioni del suo numero dieci. Kenan Yildiz, protagonista di un primo tempo di altissimo livello pur senza mettere la firma sul tabellino, ha tenuto tutti col fiato sospeso chiedendo il cambio poco prima dell’intervallo. Una scelta di maturità: con la partita in totale controllo dopo il raddoppio, il talento turco ha preferito non rischiare, avvertendo un fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare il posto a Fabio Miretti all’inizio della ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, cosa trapela e quali partite può saltare: «Chi lo ha trattato ha detto che…»

Approfondimenti su Yildiz Juventus

L'infortunio di Hakan Calhanoglu ha suscitato interesse tra i tifosi e gli esperti, sollevando dubbi sulla durata dell'assenza e sulle partite che potrebbe perdere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Infortunio Yildiz, cosa trapela e quali partite può saltare: Chi lo ha trattato ha detto che….

Yildiz, infortunio durante Parma-Juve: problema muscolare per il turco, ecco cosa è successoBrutte notizie per Luciano Spalletti che durante l'intervallo di Parma-Juventus è stato costretto a sostituire Kenan Yildiz. L'attaccante turco è stato costretto al cambio ... ilmessaggero.it

Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: "Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti..." - facebook.com facebook

#Yildiz sostituito all'intervallo di #ParmaJuve a causa di un affaticamento x.com